«Нужны новые подходы»: в правительстве РФ считают возможным переход на четырёхдневную рабочую неделю в будущем

В будущем основой социально-трудового контракта может стать четырёхдневная рабочая неделя. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, технологический прогресс формирует условия для более лояльной организации рабочего процесса. Эксперты отмечают, что подобные идеи существуют уже давно и даже реализуются отдельными компаниями, однако в ближайшем будущем массового перехода на четырёхдневный режим ждать не стоит.

В скором времени возможен переход мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления на Международной конференции труда в Женеве. По словам главы правительства, к подобному развитию событий приводит технологический прогресс.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал Медведев.

Он также напомнил об инициативе столетней давности, которую предложил Генри Форд. Тогда один из основателей автомобильной индустрии сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, в результате чего «получил впечатляющий рост производительности труда». Российский премьер также привёл более современный пример, указав на компанию из Новой Зеландии, которая уже перешла на рабочую неделю в четыре дня, что привело к росту производительности на 20% и снижению уровня стресса у сотрудников.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», — заметил Медведев.

По его словам, мировому сообществу необходимо задуматься о более лояльной организации рабочего времени. В частности, речь идёт о гибких графиках, дистанционных форматах работы, вызове сотрудников по мере необходимости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Согласно Трудовому кодексу РФ, «нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю».

Отметим, что на этой неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти. Дополнительный выходной связан с празднованием в среду, 12 июня, Дня России. При этом следующие длинные выходные ожидают россиян только в конце осени по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

Всего же, согласно утверждённому производственному календарю, в 2019 году у россиян 118 выходных (в том числе 14 праздничных дней) и 247 рабочих дней (шесть из них — укороченные).

«Будущее за коротким периодом работы»

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает весьма вероятным отказ от пятидневной рабочей недели в пользу четырёхдневной.

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«Будущее действительно за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни», — заявил сенатор в беседе с RT.

Он заметил, что уже сейчас появляется множество профессий с более свободной организацией времени работы. В то же время пока сложно прогнозировать, когда четырёхдневный рабочий график станет общепринятой практикой.

«Я думаю, что это требует усилий со стороны общества, каждого из нас, поэтому говорить об этом в ближайшем будущем, конечно же, не приходится», — подчеркнул Рязанский.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов также заметил, что подобная инициатива стала возможной благодаря техническому прогрессу.

«Идея уже давно обсуждается, действительно, прорыв и развитие информационных технологий и роботизация рабочих мест привели к тому, что многие операции, которые раньше забирали недели,.. сегодня происходят в автоматизированном режиме. Для этого общество и существует, чтобы освобождать своё время для занятий более приятных — здоровьем, спортом, культурой, саморазвитием», — указал депутат.

Вместе с тем парламентарий заострил внимание на экономическом аспекте возможного сокращения трудовой недели. По его мнению, важно проследить, чтобы новый режим работы не причинил ущерба оплате труда.

«При сокращении рабочего дня нужно внимательно смотреть, чтобы не сокращалась заработная плата. Тогда и будет стимул (работать. — RT), будет расти производительность труда... Производительность растёт, когда сохраняется мотивация», — добавил Вострецов.

Как заметил глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко, сокращения рабочей недели не стоит ожидать в ближайшие годы, поскольку пока не созданы необходимые условия.

«Речь идёт о создании стабильных условий для такого перехода, создании стабильных рабочих мест, высококвалифицированных, автоматизированных, с подготовкой работников. А также о развитии трудовых прав и возможности для работников участвовать в управлении производством и полноценно принимать участие в принятии таких решений на федеральном уровне. Как отметил премьер, необходимы серьёзные инвестиции в развитие человеческого потенциала», — цитирует Кравченко РИА Новости.