Опрос: почти 50% россиян одобрили идею четырёхдневной рабочей недели

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Почти 50% опрошенных россиян поддерживают инициативу введения четырёхдневной рабочей недели в России. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает, 31% — против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом», — говорится в результатах опроса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду России до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели. 

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данную инициативу.

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