Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели
- РИА Новости
По информации издания, документ датирован 22 июня.
В нём говорится, что ведомство должно проработать вопрос введения в перспективе сокращённой рабочей недели. В частности, предстоит оценить последствия такого решения для экономики, включая производительность труда и соцсферу.
Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей, следует из поручения.
Ранее профсоюзы выступили с предложением перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал инициативу.
В Кремле заявили, что пока в администрации этот вопрос никак не обсуждается.