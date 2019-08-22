Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

Минтруд России должен до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По информации издания, документ датирован 22 июня.

В нём говорится, что ведомство должно проработать вопрос введения в перспективе сокращённой рабочей недели. В частности, предстоит оценить последствия такого решения для экономики, включая производительность труда и соцсферу.

Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей, следует из поручения.

Ранее профсоюзы выступили с предложением перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал инициативу.

В Кремле заявили, что пока в администрации этот вопрос никак не обсуждается.