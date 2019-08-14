В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
- РИА Новости
«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал Песков.
Ранее в федерации профсоюзов выступили с предложением перевести граждан России на четырёхдневную рабочую неделю.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН выразила мнение, что предложение преждевременное.
В Минтруде России отметили, что действующий Трудовой кодекс устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), а нижней границы не существует.