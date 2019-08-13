Минтруд прокомментировал предложение сократить рабочую неделю

В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнёрства», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, действующий Трудовой кодекс устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), а нижней границы не существует.

«В рамках социального партнёрства / коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — добавили в Минтруде.

Ранее в федерации профсоюзов выступили с предложением перевести граждан России на четырёхдневную рабочую неделю.

Проведённый ВЦИОМ опрос показал, что 48% россиян не поддержали бы переход на четырёхдневную рабочую неделю, 29% одобрили идею.

Эксперт Риорита Колосова прокомментировала Nation News результаты опроса.