В Госдуме оценили предложение сократить рабочую неделю
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- РИА Новости
«Это хорошо для тех, кто получает фиксированную заработную плату. Для тех, кто получает сдельную заработную плату, возможностей станет меньше», — заявил депутат.
Он в целом поддержал инициативу, но указал на потенциальные угрозы малому и среднему предпринимательству.
«Если производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это приведёт к нерентабельности бизнеса», — пояснил Нилов.
Со своей стороны, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН выразила мнение, что предложение преждевременное.
«Это перспектива не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, потому что переход на более короткую по продолжительности рабочую неделю, если мы говорим о сохранении заработных плат, при этом требует соответствующего уровня производительности труда прежде всего», — сказала она.
Ранее преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Анна Зырянова прокомментировала в беседе с RT предложение ФНПР.