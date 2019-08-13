В Госдуме оценили предложение сократить рабочую неделю

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с газетой «Известия» оценил предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
В Госдуме оценили предложение сократить рабочую неделю
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Это хорошо для тех, кто получает фиксированную заработную плату. Для тех, кто получает сдельную заработную плату, возможностей станет меньше», — заявил депутат.

Он в целом поддержал инициативу, но указал на потенциальные угрозы малому и среднему предпринимательству.

«Если производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это приведёт к нерентабельности бизнеса», — пояснил Нилов.

Со своей стороны, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН выразила мнение, что предложение преждевременное.

«Это перспектива не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, потому что переход на более короткую по продолжительности рабочую неделю, если мы говорим о сохранении заработных плат, при этом требует соответствующего уровня производительности труда прежде всего», — сказала она.

Ранее преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Анна Зырянова прокомментировала в беседе с RT предложение ФНПР.

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