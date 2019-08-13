В Госдуме оценили предложение сократить рабочую неделю

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с газетой «Известия» оценил предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.

«Это хорошо для тех, кто получает фиксированную заработную плату. Для тех, кто получает сдельную заработную плату, возможностей станет меньше», — заявил депутат.

Он в целом поддержал инициативу, но указал на потенциальные угрозы малому и среднему предпринимательству.

«Если производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это приведёт к нерентабельности бизнеса», — пояснил Нилов.

Со своей стороны, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН выразила мнение, что предложение преждевременное.

«Это перспектива не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, потому что переход на более короткую по продолжительности рабочую неделю, если мы говорим о сохранении заработных плат, при этом требует соответствующего уровня производительности труда прежде всего», — сказала она.

Ранее преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Анна Зырянова прокомментировала в беседе с RT предложение ФНПР.