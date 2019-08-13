Эксперт прокомментировала предложение сократить рабочую неделю

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Анна Зырянова прокомментировала в беседе с RT предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Отмечается, что переход должен быть осуществлён с сохранением прежнего размера заработной платы.

Зырянова подчеркнула, что если будет пропорциональный рост производительности труда, тогда это является хорошей мерой.

«Речь идёт сейчас не о работниках интеллектуального труда, где рабочий день слабо нормируется, а о тех профессиях и тех работах, где действительно можно установить определённую продолжительность рабочего дня: например, рабочий на заводе. Если технологии позволят увеличить количество единиц выпускаемой продукции в час, тогда это решение эффективно», — пояснила она.

Эксперт добавила, что такие вещи не происходят сразу и требуют достаточно серьёзных инвестиций, в том числе, как отметила специалист, переобучения людей и модернизации производства.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

По словам заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Елены Косаковской, все европейские страны, находящиеся в первой десятке по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития.