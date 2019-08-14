Врачи прокомментировали предложение сократить рабочую неделю

Четырехднёвная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье жителей России, считает врач-терапевт Елена Тихомирова.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — приводит её слова РИА Новости.

Со своей стороны, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин отметил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», — пояснил он.

Ранее в федерации профсоюзов выступили с предложением перевести граждан России на четырёхдневную рабочую неделю.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН выразила мнение, что предложение преждевременное.

Проведённый ВЦИОМ опрос показал, что 48% россиян не поддержали бы переход на четырёхдневную рабочую неделю, 29% одобрили идею.