В Совфеде прокомментировали предложение сократить рабочую неделю

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
В Совфеде прокомментировали предложение сократить рабочую неделю
  • РИА Новости

«Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения», — заявил он.

По его словам, второй и самой главной причиной является то, что введение четырёхдневной рабочей недели ляжет очень серьёзным бременем на бюджет страны, поскольку единственная категория, которая попадает в ситуацию, когда станет получать столько же, но работать меньше, — это бюджетники.

Ранее независимый экономист Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал предложение ФНПР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить