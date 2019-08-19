В Совфеде прокомментировали предложение сократить рабочую неделю
- РИА Новости
«Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения», — заявил он.
По его словам, второй и самой главной причиной является то, что введение четырёхдневной рабочей недели ляжет очень серьёзным бременем на бюджет страны, поскольку единственная категория, которая попадает в ситуацию, когда станет получать столько же, но работать меньше, — это бюджетники.
Ранее независимый экономист Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал предложение ФНПР.