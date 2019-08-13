Эксперт прокомментировал предложение сократить рабочую неделю

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Независимый экономист Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
Эксперт прокомментировал предложение сократить рабочую неделю
  • © pixabay.com

«Рассуждая логически, если снизить количество рабочих дней и оставить то же количество рабочих часов в день, то эффективность, результативность и производительность труда в нашей стране сильно упадут», — заявил он.

Со своей стороны, доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что реализовать идею не так и сложно.

«Если профсоюзы её поддерживают, то дело остаётся за административными решением, каких-то особых проблем ожидать здесь не стоит. Другое дело, насколько это целесообразно», — сказал он.

Ранее Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе.

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