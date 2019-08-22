В Госдуме оценили перспективы введения четырёхдневной рабочей недели
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«Буквально только что в рамках чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills мы обсуждали идею четырёхдневной рабочей недели с руководством восточного направления Международной организации труда (МОТ)», — заявил он.
По его словам, в МОТ придерживаются сдержанной позиции, и депутат согласен, что в данном направлении следует двигаться поступательно, аккуратно и эволюционно, оценивая риски.
Как пояснил Нилов, в целом он поддерживает идею о том, чтобы граждане меньше работали и больше отдыхали, но важно сохранить рост производительности труда.
«Для начала стоит посмотреть на передовой опыт и оценить имеющиеся технологии, позволяющие компенсировать выпадающее время», — отметил депутат.
Ранее руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU оценил перспективы введения четырёхдневной рабочей недели в России.