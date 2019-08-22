В Госдуме оценили перспективы введения четырёхдневной рабочей недели

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы введения четырёхдневной рабочей недели в России.

«Буквально только что в рамках чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills мы обсуждали идею четырёхдневной рабочей недели с руководством восточного направления Международной организации труда (МОТ)», — заявил он.

По его словам, в МОТ придерживаются сдержанной позиции, и депутат согласен, что в данном направлении следует двигаться поступательно, аккуратно и эволюционно, оценивая риски.

Как пояснил Нилов, в целом он поддерживает идею о том, чтобы граждане меньше работали и больше отдыхали, но важно сохранить рост производительности труда.

«Для начала стоит посмотреть на передовой опыт и оценить имеющиеся технологии, позволяющие компенсировать выпадающее время», — отметил депутат.

Ранее руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU оценил перспективы введения четырёхдневной рабочей недели в России.