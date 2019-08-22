Эксперт оценил перспективы введения четырёхдневной рабочей недели в России

Руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU оценил перспективы введения четырёхдневной рабочей недели в России.

Как считает эксперт, реальный производственный цикл редко бывает пятидневным.

«Чаще всего он семидневный, но люди работают 40 часов, которые распределены на всю неделю», — сказал он.

По его мнению, если граждане по трудовым нормам получат право работать 32 часа при текущих технологиях, то потребуется больше людей на выполнение одних и тех же операций.

В свою очередь, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Плехановского университета Людмила Иванова-Швец в беседе с «Российской газетой» выразила мнение, что в целом сокращение рабочей недели при правильном нормировании выльется в более производительный и интенсивный труд и более высокую производительность труда.

Вместе с тем, считает эксперт, есть категории работников, которых сокращение рабочей недели не затронет.

«Как работал, например, продавец, в магазине небольшого населённого пункта 12 часов в день с одним выходным (и то не каждую неделю), так и будет продолжать трудиться, потому что для его работодателя сокращение рабочей недели означает наём ещё одного сотрудника, которого нанимать абсолютно нерентабельно», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Минтруд России должен до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели.