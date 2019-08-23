Медведев оценил возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».

«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удалённый труд и гибкий график работы, а также в перспективе, может быть, и переход к четырёхдневной рабочей неделе», — приводит РИА Новости слова Медведева.

При этом он отметил, что «это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду».

Медведев пояснил, что дискуссия о возможном введении в России четырёхдневной рабочей недели давно назрела и он поручил министерствам проработать эти вопросы.

Ранее сообщалось, что Медведев дал поручение Минтруду России до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данную инициативу.