В Минпросвещения отвергли идею школьных уроков с компьютерными играми

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В Министерстве просвещения России выступают против идеи о школьных уроках с компьютерными играми.
В Минпросвещения отвергли идею школьных уроков с компьютерными играми
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — заявили в министерстве.

Вместе с тем в Минпросвещения подчеркнули, что в стране есть возможность получать «актуальные навыки» и вне школы. В ведомстве поддерживают профильные тематические занятия в сфере IT и программирования, лекции, хакатоны и другие подобные мероприятия, которые проходят в регионах на регулярной основе.

Ранее эксперты Института развития интернета (ИРИ) отправили в Минпросвещения письмо, в котором предложили ввести уроки по компьютерным играм, в частности по Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Об инициативе ИРИ организовать школьные факультативные занятия по киберспорту в августе писал RT.

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах.

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