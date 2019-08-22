В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Короткая ссылка
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выбрали в числе киберспортивных дисциплин, которые необходимо ввести в школах, Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РБК, говорится в письме ИРИ, которое было направлено в Минпросвещения.

Критериями отбора игр стали их популярность и наличие поддержки разработчиками (обновление контента).

«Кроме того, важными критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», — говорится в тексте обращения.

Специалисты уверены, что выбранные игры позволяют развивать навыки командной игры, логики, скорости реакции и креативного потенциала.

Об инициативе ИРИ организовать школьные факультативные занятия по киберспорту ранее писал RT.

По задумке авторов, эксперимент о проведении подобных занятий может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Специалисты также предлагали проводить соответствующие турниры между школами и регионами. 

В Государственной думе, комментируя предложение, отметили, что подобные занятия станут хорошей альтернативой урокам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить