В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выбрали в числе киберспортивных дисциплин, которые необходимо ввести в школах, Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Об этом, как передаёт РБК, говорится в письме ИРИ, которое было направлено в Минпросвещения.

Критериями отбора игр стали их популярность и наличие поддержки разработчиками (обновление контента).

«Кроме того, важными критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», — говорится в тексте обращения.

Специалисты уверены, что выбранные игры позволяют развивать навыки командной игры, логики, скорости реакции и креативного потенциала.

Об инициативе ИРИ организовать школьные факультативные занятия по киберспорту ранее писал RT.

По задумке авторов, эксперимент о проведении подобных занятий может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Специалисты также предлагали проводить соответствующие турниры между школами и регионами.

В Государственной думе, комментируя предложение, отметили, что подобные занятия станут хорошей альтернативой урокам.