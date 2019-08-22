В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
- РИА Новости
Об этом, как передаёт РБК, говорится в письме ИРИ, которое было направлено в Минпросвещения.
Критериями отбора игр стали их популярность и наличие поддержки разработчиками (обновление контента).
«Кроме того, важными критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», — говорится в тексте обращения.
Специалисты уверены, что выбранные игры позволяют развивать навыки командной игры, логики, скорости реакции и креативного потенциала.
Об инициативе ИРИ организовать школьные факультативные занятия по киберспорту ранее писал RT.
По задумке авторов, эксперимент о проведении подобных занятий может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».
Специалисты также предлагали проводить соответствующие турниры между школами и регионами.
В Государственной думе, комментируя предложение, отметили, что подобные занятия станут хорошей альтернативой урокам.