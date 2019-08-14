В Госдуме прокомментировали предложение создать в школах факультатив по киберспорту

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Зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.
В Госдуме прокомментировали предложение создать в школах факультатив по киберспорту
  • РИА Новости

«Я думаю, это будет интересно многим», — заявил он.

По его словам, победители киберспортивных соревнований получают хорошие награды.

С другой стороны, отметил Чернышов, это будет хорошей альтернативой урокам.

«Нужно понимать, что школа — живой организм, и она должна отвечать современным критериям», — добавил депутат.

По задумке авторов инициативы, пилотный эксперимент по проведению таких занятий для подростковой и юношеской возрастных групп может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

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