В Госдуме прокомментировали предложение создать в школах факультатив по киберспорту

Зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.

«Я думаю, это будет интересно многим», — заявил он.

По его словам, победители киберспортивных соревнований получают хорошие награды.

С другой стороны, отметил Чернышов, это будет хорошей альтернативой урокам.

«Нужно понимать, что школа — живой организм, и она должна отвечать современным критериям», — добавил депутат.

По задумке авторов инициативы, пилотный эксперимент по проведению таких занятий для подростковой и юношеской возрастных групп может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Международный гроссмейстер Яна Мельникова в беседе с НСН оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.