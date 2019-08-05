Гроссмейстер оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России

Международный гроссмейстер Яна Мельникова в беседе с НСН оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.

«Первыми пробными регионами стали Калмыкия, Калужская область, Москва и Московская область. Обычно это реализуется как третий урок физкультуры в начальных классах. В некоторых школах, где шахматы в сетку расписания не попадают, это как кружок, дополнительная секция», — заявила она.

По мнению Мельниковой, смысл в этом есть. Как отметила гроссмейстер, польза изучения шахмат в том, что они развивают логику, математические способности.

Шахматистка считает, что инициатива хорошая.

«Это разнообразит интересы школьника и отвлечёт его немного от компьютера», — добавила она.

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