В школах Кировской области появятся агрономические классы

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Министерство образования Кировской области заключило соглашение о сотрудничестве с Вятской государственной сельскохозяйственной академией, сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В школах Кировской области появятся агрономические классы
  • РИА Новости

Стороны договорились о создании агрономических классов. В них будут учиться старшеклассники.

«Профильные аграрные классы откроются на базе девяти государственных школ в Богородском, Верхошижемском, Куменском, Немском, Пижанском, Санчурском, Сунском, Унинском и Фаленском районах», — заявила глава министерства Ольга Рысева.

По её словам, власти рассчитывают, что такое обучение поспособствует профессиональной мотивации школьников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов.

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