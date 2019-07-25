В школах Кировской области появятся агрономические классы
- РИА Новости
Стороны договорились о создании агрономических классов. В них будут учиться старшеклассники.
«Профильные аграрные классы откроются на базе девяти государственных школ в Богородском, Верхошижемском, Куменском, Немском, Пижанском, Санчурском, Сунском, Унинском и Фаленском районах», — заявила глава министерства Ольга Рысева.
По её словам, власти рассчитывают, что такое обучение поспособствует профессиональной мотивации школьников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов.