В Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета 95 млн рублей на приобретение школьных автобусов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Планируется купить 22 транспортных средства.

«Необходимость в новых автобусах возникла в связи с оптимизацией сети образовательных организаций и увеличением количества учеников. Покупка полностью закроет эту потребность», — уточнили в кабмине.

Всего из бюджета региона на 2019 год на образование потратят более 5,7 млрд рублей, следует из текста документа, опубликованного на сайте областного правительства.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии обсудили реализацию нацпроекта «Образование».