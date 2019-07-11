В Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета 95 млн рублей на приобретение школьных автобусов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов
  • © Виталий Безруких
  • РИА Новости

Планируется купить 22 транспортных средства.

«Необходимость в новых автобусах возникла в связи с оптимизацией сети образовательных организаций и увеличением количества учеников. Покупка полностью закроет эту потребность», — уточнили в кабмине.

Всего из бюджета региона на 2019 год на образование потратят более 5,7 млрд рублей, следует из текста документа, опубликованного на сайте областного правительства.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии обсудили реализацию нацпроекта «Образование».

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