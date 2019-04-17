В Удмуртии обсудили реализацию нацпроекта «Образование»

В Удмуртии прошло республиканское совещание, посвящённое реализации национального проекта «Образование».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как заявила председатель постоянной комиссии регионального Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту Татьяна Ишматова, нацпроект стартовал.

«Уже прошли конкурсные отборы среди муниципальных образований. Они станут реализовывать этот проект», — сказала она.

Со своей стороны, замминистра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина отметила, что республика включилась в программу с восемью региональными проектами. Это «Успех каждого ребёнка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальные лифты».

Ранее ФАН сообщало о разработке мер поддержки молодых учителей в Санкт-Петербурге.