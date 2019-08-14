В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту

В Институте развития интернета предложили организовать школьные факультативные занятия по киберспорту. Соответствующее обращение в адрес министра просвещения Ольги Васильевой есть в распоряжении RT.

По задумке авторов инициативы, пилотный эксперимент о проведении таких занятий для подростковой и юношеской возрастных групп может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Сам эксперимент предлагается провести с 2020 по 2025 года в нескольких школах в каждом регионе страны.

Методические основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России, сказано в тексте обращения.

При этом выбор игр, в которые будут играть на факультативе для разных возрастных групп должны выбираться совместно со школьными психологами и педагогами.

Также предлагается проводить турниры между школами и регионами, всероссийские чемпионаты школьников.

«Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодёжи, предупреждающее развитие сетевых зависимостей и фобий подростков и юношества за счёт участия не в пренебрегаемых взрослыми «обструктивных интернет-течениях», а в реальной школьной, региональной, трансграничной жизни, альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам», — сказано в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили заменить смартфоны в школе на «шкулфоны».