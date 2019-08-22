Эксперт прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах

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Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах.
Эксперт прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Никто не собирается вводить это как уроки. В системе дополнительного образования это называется киберспорт. Ребята это любят, и это даёт им и быстроту реакции, и многие другие вещи», — заявил он.

Как считает эксперт, если не превращать это в обязательный предмет, то ничего страшного нет.

Ранее сообщалось, что эксперты Института развития интернета выбрали в числе киберспортивных дисциплин, которые необходимо ввести в школах, Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый в беседе с Newinform прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.

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