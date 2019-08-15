Эксперт прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту

Короткая ссылка
Глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый в беседе с Newinform прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.
Эксперт прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту
  • РИА Новости

«Я считаю, что это довольно правильная инициатива и киберспорт в России необходимо развивать. Дело в том, что эта площадка в целом даёт очень много возможностей», — заявил он.

Вместе с тем, отметил эксперт, вводить предмет в школы нужно в соответствии с определёнными регламентами, поскольку, безусловно, плохо, если ребёнок проводит за играми целый день.

Как добавил Белый, программа киберспортивного обучения должна быть факультативной и строго регламентированной.

Ранее зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить