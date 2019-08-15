Эксперт прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту

Глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый в беседе с Newinform прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.

«Я считаю, что это довольно правильная инициатива и киберспорт в России необходимо развивать. Дело в том, что эта площадка в целом даёт очень много возможностей», — заявил он.

Вместе с тем, отметил эксперт, вводить предмет в школы нужно в соответствии с определёнными регламентами, поскольку, безусловно, плохо, если ребёнок проводит за играми целый день.

Как добавил Белый, программа киберспортивного обучения должна быть факультативной и строго регламентированной.

Ранее зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.