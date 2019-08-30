В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Он пояснил, что, как депутат Госдумы, часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России, и, по его словам, «во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября».

Власов предложил «реализовать эту идею в Дальневосточном регионе России в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае».

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — цитирует РИА Новости Власова.

Также, по его словам, это изменение «будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре».

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что около 25 тыс. школьников стали участниками городской программы «Московская смена».

Отмечалось, что в рамках программы дети готовились к олимпиадам, посещали музеи, принимали участие в мастер-классах, спартакиадах, велопробегах и других мероприятиях, передаёт портал мэра и правительства.