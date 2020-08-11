«Компенсация будет начисляться в течение 5 дней»: Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

Утверждены правила по частичному возмещению расходов гражданам РФ, которые до конца 2020 года решат отдохнуть в регионах России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для получения компенсации тур необходимо оплатить банковской картой «Мир», поездка должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей. Правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей. В кабмине ожидают, что её условиями воспользуются около 3 млн человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила частичного возмещения расходов россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что обязательными условиями для получения кэшбека являются поездки (организованные туры, круизы и отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно) продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей, которые оплачены по карте «Мир».

Список предложений будет доступен на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа по 28 августа, при этом по самым загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца 2020 года.

Также указано, сколько средств вернут туристам при оплате туров. Так, те, кто потратит на отдых от 25 тыс. рублей, получат обратно 5 тыс. рублей, при затратах от 50 тыс. рублей кэшбек составит 10 тыс. рублей. При туре стоимостью свыше 75 тыс. рублей — возвратят 15 тыс. рублей.

Как следует из постановления правительства, на реализацию программы выделено 15 млрд рублей.

Как отметил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, власти ожидают, что в программе кэшбэка за покупку туров примет участие около 3 млн человек. По его словам, к программе уже подключилось более 700 туроператоров и свыше 3 тыс. гостиниц.

Кроме того, стало известно о запуске горячей линии для граждан РФ, где они могут получить всю необходимую информацию об этой программе.

«Ростуризм вплотную занимается организационными вопросами, мы решили им помочь. И Общероссийский народный фронт совместно с ассоциацией «Турпомощь» при поддержке всероссийской акции «Мы вместе» открывает горячую линию по вопросам кэшбэка. Номер: 8-800-200-34-11. Наши волонтёры уже готовы ответить на все интересующие вопросы, звонок бесплатный», — заявил эксперт Общероссийского народного фронта Денис Полунчуков.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

22 июля Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина назвал туризм одной из перспективных отраслей российской экономики и заявил о необходимости поддержать сектор в период эпидемии коронавируса.

«Сегодня эта отрасль в сложном положении, и нужно не только её поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма», — говорил премьер-министр России.

Миллионный турист в Сочи

Накануне пресс-служба администрации города Сочи сообщила, что город-курорт посетил миллионный турист с начала летнего купального сезона (1 июня). Им стала Анна Рыжкова, приехавшая в город вместе с мужем и двумя детьми.

«Здесь мы отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. Сейчас мы будем отдыхать здесь неделю и надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест. Огромное спасибо за такое внимание», — заявила она.

Отмечается, что семья Рыжковых получила сертификат на посещение фермы «Экзархо», а также ряд памятных подарков от администрации Сочи и сотрудников отеля.

Наряду с этим, директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина указала, в настоящее время в городе находятся порядка 220 тыс. туристов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в регионе за июль отдохнули 1,4 млн туристов. По его словам, по ряду объектов загрузка составила 95%.

«С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% — по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% — по железной дороге, менее 1% — через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп», — указывал глава региона.

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Напомним, что с 1 августа Россия восстановила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также в этот день были открыты границы с Абхазией. С 15 августа ожидается возобновление авиарейсов со Швейцарией. При этом о готовности принять российских туристов заявили девять государств.

Вместе с тем постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал граждан страны не ожидать, что до конца августа будет возобновлено авиасообщение со странами Европейского союза.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — цитирует его РИА Новости.