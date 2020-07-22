«Обеспечить условия для динамичного развития»: Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал частично возместить гражданам траты на внутренний туризм. На эти цели кабмин выделил 15 млрд рублей, а сумма компенсации туристам составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Действия властей должны ускорить восстановление туристической отрасли от последствий коронавируса, считают эксперты. Выступая с отчётом в Госдуме, Мишустин рассказал и о других способах поддержки экономики в период пандемии. Так, по его словам одной из самых успешных антикризисных мер стало предоставление льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Премьер-министр отметил, что уже осенью власти могут продлить действие программы.

Правительство частично возместит расходы россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде регионов страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина.

По его словам, сумма компенсации туристам будет составлять от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура. Всего на эти цели правительство выделило 15 млрд рублей. Мишустин назвал туризм одной из перспективных отраслей российской экономики и заявил о необходимости поддержать сектор в период эпидемии коронавируса.

«Сегодня эта отрасль в сложном положении, и нужно не только её поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма», — подчеркнул глава кабмина.

Как напомнил премьер-министр, ранее власти уже предоставили туроператорам субсидии в размере около 3,5 млрд рублей. По словам опрошенных RT экспертов, действия властей позволят ускорить восстановление туристической отрасли от последствий COVID-19.

«Власти предложили стимулирующий инструмент, чтобы граждане активнее стали путешествовать по стране. Судя по масштабности программы и её длительности, эта мера может реально заинтересовать российских туристов и поддержать спрос в отрасли. В результате, по предварительной оценке, турпоток может вырасти на 10—15%», — рассказал RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, россияне смогут получить компенсацию за покупку турпакетов в более чем 50 регионов страны. При этом деньги вернут в случае длительности поездки не менее пяти дней. Как предположил эксперт, объём возврата будет рассчитан в процентном соотношении от цены тура.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Во время выступления в Госдуме Михаил Мишустин отметил, что в России удалось смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией, за счёт увеличения бюджетных расходов и различных мер поддержки. В частности, премьер напомнил о выплатах семьям с детьми, увеличении размера пособий по безработице, предоставлении кредитных каникул населению и бизнесу, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

При этом «одной из самых успешных антикризисных мер» глава кабмина назвал программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. По его словам, на сегодняшний день банки уже выдали 80 тыс. жилищных займов по сниженной ставке на сумму 205 млрд рублей.

Напомним, власти запустили программу льготной ипотеки ещё в апреле 2020 года в рамках поддержки россиян в условиях пандемии COVID-19. Первоначально гражданам были предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Между тем 23 июня Владимир Путин объявил о расширении данной программы.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — московской, санкт-петербургской — до 12 млн рублей», — заявил президент в ходе обращения к гражданам.

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В настоящий момент россияне могут оформить кредит по сниженной ставке до 1 ноября 2020 года. Вместе с тем Михаил Мишустин отметил, что власти могут продлить действие программы.

«Мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу», — подчеркнул премьер-министр.

Согласно подсчётам «ДОМ.РФ», в период с мая по июнь на долю субсидированных кредитов пришлось почти 70% от общего числа выданных в стране ипотечных займов. Кроме того, в результате запуска программы по итогам мая средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимального уровня за всё время наблюдений — 7,4% годовых. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

«Программа дала возможность россиянам решить свои жилищные вопросы и обеспечила застройщикам платёжеспособный покупательский спрос. Поэтому её продление все участники рынка воспримут позитивно», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По её словам, уже к 1 ноября 2020 года средняя ставка по ипотеке в России может опуститься до 6,5% годовых. В результате правительство может не только продлить программу льготных жилищных займов, но и дополнительно уменьшить льготную ставку до 6% годовых, считает Радченко.