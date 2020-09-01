Выздоровели свыше 815 тысяч человек: как меняются цифры по COVID-19 в России

В России общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 1 000 048 (4729 — за последние сутки). С начала пандемии выздоровели 815 705 пациентов (81,57%). От осложнений, связанных с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, умерли 17 299 человек (1,73%). Как ранее сообщили в российском Минздраве, массовая вакцинация от COVID-19 должна начаться к концу года.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 4729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (днём ранее — 4993). По сообщению оперштаба, у 25,6% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В Ненецком автономном округе не было выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Псковская и Смоленская области (оба по 0,1%), Москва, Московская область, республики Тыва и Чечня (все по 0,2%).

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 1 000 048 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 815 705 пациентов (81,57%), в том числе 6318 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 17 299 пациентов (1,73%). За сутки умерли 123 человека.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (641), Санкт-Петербург (185), Московская (156), Ростовская (133) и Нижегородская области (132).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (263 059). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, темп прироста новых случаев за сутки на 14% меньше, чем месяц назад.

«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остаётся на низком уровне», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 204 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тыс. человек.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено свыше 25,5 млн случаев COVID-19. Наибольшее число заболевших приходится на США (более 6 млн), Бразилию (3,9 млн) и Индию (почти 3,7 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 850 тыс. человек, в том числе 183,5 тыс. в США.

В то же время глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что угроза COVID-19 не исчезла.

«Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это верный путь к катастрофе. Ни одна страна не может просто притворяться, что пандемия закончилась», — цитирует его издание The Hill.

Распространение коронавирусной инфекции может быть остановлено в течение ближайших 12 месяцев, но только благодаря вакцинам. Такое мнение высказал заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук доктор биологических наук Константин Северинов.

«Из 7,8 млрд населения планеты заболели меньше 26 млн, очень многие уже вылечились. По-видимому, вакцина станет тем, что остановит инфекцию, а лекарства от неё с прямым действием не будет. Произойдёт это, скорее всего, в пределах года», — цитирует его «Парламентская газета».

11 августа в России первой в мире была зарегистрирована вакцина от COVID-19, получившая название «Спутник V».

«Я хочу поздравить и академика Гинцбурга, всех коллег, кто работал над этой темой и достиг этого результата. Знаю, что работа над вакцинами подобного рода в России продолжается, продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный: очень важный для нашей страны, вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск — вот что важно! — массовый выпуск этого препарата, с тем чтобы все, кто хочет (это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счёт неоднократно), могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших учёных», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа.

Как указывал позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России вакцинация от коронавирусной инфекции выйдет на максимальные объёмы после ноября-декабря 2020 года.