«После ноября-декабря»: глава Минздрава назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября-декабря. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, первые поставки больших партий вакцины «Спутник V», предназначенные в первую очередь для медиков и педагогов, начнутся уже в сентябре. Вместе с тем продолжается формирование состава добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса.

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России выйдет на максимальные объёмы после ноября-декабря 2020 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что на данный момент ещё несколько отечественных вакцин находятся на этапе проведения клинических испытаний или регистрации.

«Для групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря», — приводит слова министра ТАСС.

C 1 сентября в Москкве начнёт работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа. Как заметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, интервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен составлять не менее месяца.

Глава Минздрава также подчеркнул, что первые поставки больших партий вакцины «Спутник V» начнутся в сентябре.

«По вакцинации против коронавирусной инфекции — сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это (вакцинация. — RT) будет абсолютно добровольно», — добавил он.

Между тем продолжается формирование групп из добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19. По словам Мурашко, уже набрано более 2,5 тыс. из 40 тыс. человек.

Кроме того, в ближайшие дни будет опубликована восьмая редакция методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

«К сожалению, мы видим, что сегодня население немножко пренебрегает этими правилами (профилактики COVID-19)», — заметил министр.

Также Мурашко уточнил, что родственники более 200 медицинских работников получили страховые выплаты по факту смерти от коронавируса, ещё около 500 заявлений находится на рассмотрении, добавил он.

Напомним, что вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире (11 августа). Как заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в настоящее время более десяти стран изучают российский опыт по ускоренной регистрации вакцин от COVID-19. При этом получены заявки от более чем из 20 государств на приобретение 1 млрд доз отечественного препарата. Вместе с тем, по словам президент Белоруссии Александра Лукашенко, эта республика получит вакцину «Спутник V» первой. Также Казахстан заключил соглашение с Россией о том, что получит гарантированный объём препарата.

Статистика по COVID-19

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 4993 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В Ненецком и Чукотском автономном округах не были выявлены новые случаи. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Московская и Смоленская области, Чеченская Республика (все по 0,2%), Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тульская область (все по 0,3%).

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 995 319 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 809 387 пациентов (81,32%), в том числе 2405 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 17 176 пациентов (1,73%). За сутки умерли 83 человека.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (685), Санкт-Петербург (188), Московская (146) и Нижегородская область (138), Республика Калмыкия (132).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (262 418). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, за август зарегистрировано почти в два раза меньше новых случаев COVID-19, чем в июне.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за август составил 0,27%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остаётся на низком уровне», — говорится в сообщении оперштаба.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 36,6 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 269 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тыс. человек