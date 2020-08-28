Белоруссия начнёт испытания российской вакцины от COVID-19 в сентябре

Белоруссия планирует начать в сентябре испытание российской вакцины от коронавируса, об этом сообщили в республиканском Минздраве.

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