Белоруссия начнёт испытания российской вакцины от COVID-19 в сентябре

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Белоруссия планирует начать в сентябре испытание российской вакцины от коронавируса, об этом сообщили в республиканском Минздраве.
Белоруссия начнёт испытания российской вакцины от COVID-19 в сентябре
  • © РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ

«Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Республики Беларусь», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Как ранее заявил белорусский президент Александр Лукашенко, Владимир Путин пообещал ему, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

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