Белоруссия начнёт испытания российской вакцины от COVID-19 в сентябре
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«Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Республики Беларусь», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Как ранее заявил белорусский президент Александр Лукашенко, Владимир Путин пообещал ему, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.