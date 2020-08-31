«Риск заражения COVID-19 сохраняется»: Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе

Родители школьников должны с повышенным вниманием отнестись к подготовке детей к началу школьных занятий. На это обратили внимание в Минздраве РФ, подчеркнув, что риск заболевания COVID-19 сохраняется. В ведомстве отметили, что родители должны доступно рассказать ребёнку об опасности заболевания и важности соблюдения защитных мер, а также на своём примере демонстрировать приверженность профилактическим мероприятиям. Ранее в Минпросвещения сообщали, что регионам даны все установки, необходимые для того, чтобы учебный процесс протекал «при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом».

В преддверии начала учебного года в Минздраве РФ напомнили, что риск распространения COVID-19 по-прежнему сохраняется, и призвали родителей школьников с большим вниманием отнестись к подготовке детей к возобновлению занятий в очной форме.

«В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 всё ещё сохраняется», — отметили в Минздраве.

«Во-первых, необходимо доступно и наглядно довести ребёнку информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения мер профилактики. Во-вторых, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам», — подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что в число профилактических мер входят ношение маски и перчаток, тщательное мытьё рук, минимизация физических контактов и посещения мест массового скопления людей, а также соблюдение социального дистанцирования.

В министерстве также указали на важность контроля за соблюдением ребёнком мер личной гигиены (проверять мытьё рук и использование санитайзеров). Кроме того, родители школьников должны знать симптомы COVID-19 и в случае необходимости быть в контакте с лечащим врачом.

Помимо этого в Минздраве напомнили, как бороться со «школьно-обусловленными» расстройствами здоровья: заболеваниями глаз, эндокринной системы, костно-мышечной ткани.

«Необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребёнка. Важна также и правильная организация рабочего места ребёнка, где он делает уроки. Приверженность здоровому образу жизни ребёнку желательно прививать с раннего детства», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что основные риски возникновения указанных заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и подобными проблемами.

В Госдуме положительно отнеслись к появлению соответствующих рекомендаций.

«Нужно сделать информацию доступной и для старших, и для младших школьников, чтобы и Министерство просвещения, и Министерство здравоохранения проработали этот вопрос. Мы и до этого выходили с таким предложением, моё было предложение для Минпросвещения, чтобы были уроки здоровья школьника, где могли бы разъяснять правила гигиены, правильного питания, вред неправильных напитков и неправильной еды. Может быть, не во всех семьях это присутствует, но должна быть такая воспитательная работа со стороны школы», — заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

В свою очередь, председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выразила пожелание, чтобы родители сами соблюдали рекомендации, поскольку дети следуют примеру своих родителей.

«Я уверена в том, что учителя тоже поддержат данные рекомендации. Здорово, что список вышел за пределы коронавируса, потому что действительно очень много системных заболеваний у школьников, связанных с неправильным питанием, повышенной нагрузкой для зрения. Также ценная рекомендация по питанию. У нас многие неправильно питаются в семьях, а когда дают правильное питание в школах, оно кажется невкусным, потому что они привыкли к фастфуду. Такое жирное питание стало нормой в некоторых семьях», — добавила собеседница RT.

Традиционное 1 сентября

Новый учебный год по традиции начнётся 1 сентября. Как заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», соответствующее решение принято, как на региональном, так и на федеральном уровнях. По словам главы государства, школьники и студенты будут учиться очно.

Также по теме «Пока переходят в режим онлайн»: школьные родительские собрания будут проводиться дистанционно Родительские собрания в новом учебном году будут проводиться онлайн, доступ в школы для родителей будет предоставляться только в...

«Но и здесь, я думаю, справедливыми являются требования специалистов, которые заключаются в том, что нужно подходить гибко к образовательному процессу. То есть нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — сказал глава государства.

Ранее в Министерстве просвещения отмечали, что учебный год начнётся «традиционно 1 сентября во всех регионах», при этом сообщалось, что со стороны профильных ведомств даны все необходимые установки регионам, необходимые для того, чтобы учебный процесс протекал «при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом».

Согласно данным Минпросвещения, в российские школы в День знаний пойдут около 17 млн человек, среди которых 1,9 млн первоклассников. В этом году в учреждениях будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий. Вдобавок, доступ родителей в школы будет предоставляться по необходимости, а родительские собрания будут организованы в дистанционном формате.

То, как в школах будут проводиться традиционные линейки, будет зависеть от ситуации с распространением COVID-19 в конкретном субъекте РФ. В частности, в Москве линейки организуют только для первоклассников.