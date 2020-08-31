Минздрав напомнил родителям о рисках COVID-19 в новом учебном году

Минздрав призвал родителей не забывать о рисках распространения коронавирусной инфекции в новом учебном году и проинформировать школьников об опасности COVID-19.

«В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 всё ещё сохраняется», — приводит РИА Новости сообщение.

В Минздраве призвали родителей с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу.

Школьнику необходимо доступно объяснить опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики.

Также родители должны следовать профилактическим мерам: носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили возможность повторного заболевания COVID-19.