Минздрав напомнил родителям о рисках COVID-19 в новом учебном году
- АГН «Москва»
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«В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 всё ещё сохраняется», — приводит РИА Новости сообщение.
В Минздраве призвали родителей с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу.
Школьнику необходимо доступно объяснить опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики.
Также родители должны следовать профилактическим мерам: носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.
Ранее в Роспотребнадзоре не исключили возможность повторного заболевания COVID-19.