В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заболевания COVID-19
- РИА Новости
«Пока мы можем лишь предполагать, что гипотетически повторные случаи коронавирусной инфекции могут возникать у людей, которых поражают сразу два штамма», — цитирует Интерфакс Горелова.
По его словам, случаи повторного заболевания носят настолько единичный характер, что выводов о его возможности нельзя сделать.
Он отметил, что ситуация с инфицированием двумя штаммами известна по примеру сезонного гриппа.
Также эксперт добавил, что возможны и такие причины, как ослабленный иммунитет, не исключены и ложные результаты тестов.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации.