В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заболевания COVID-19

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Повторное заболевание коронавирусом не исключено, возможной причиной может быть одновременное инфицирование двумя разными штаммами коронавируса SARS-CoV-2, иммунодефицит или проблемы с диагностикой, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заболевания COVID-19
  • РИА Новости

«Пока мы можем лишь предполагать, что гипотетически повторные случаи коронавирусной инфекции могут возникать у людей, которых поражают сразу два штамма», — цитирует Интерфакс Горелова.

По его словам, случаи повторного заболевания носят настолько единичный характер, что выводов о его возможности нельзя сделать.

Он отметил, что ситуация с инфицированием двумя штаммами известна по примеру сезонного гриппа.

Также эксперт добавил, что возможны и такие причины, как ослабленный иммунитет, не исключены и ложные результаты тестов.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации.

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