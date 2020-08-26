Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации.

«Мы будем проводить серьёзные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищён, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он рассказал, что у вакцины два основных свойства – формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти.

Он пояснил, что клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать при попадании в организм возбудителя.

Гинцбург сообщил, что для определения наличия клеток памяти, необходимо выяснить на какой день вырабатываются антитела при попадании в организм возбудителя, если на второй-третий, они есть, если на 12-14 — нет.

«По всей видимости, это будет отдельное исследование», — заявил он.

Он отметил, что «инфекция новая, на все вопросы сразу не ответишь».

По словам Гинцбурга, который поставил себе прививку от коронавируса ещё весной, он намерен через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител.

«Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через 4 месяца, у неё сохранился тот же титр антител. Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадёт, но нет. Поэтому я решил, что раньше чем через год не буду смотреть титр антител», — добавил он.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.