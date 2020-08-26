Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

Короткая ссылка
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации.
Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных
  • РИА Новости

«Мы будем проводить серьёзные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищён, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он рассказал, что у вакцины два основных свойства – формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти.

Он пояснил, что клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать при попадании в организм возбудителя.

Гинцбург сообщил, что для определения наличия клеток памяти, необходимо выяснить на какой день вырабатываются антитела при попадании в организм возбудителя, если на второй-третий, они есть, если на 12-14 — нет.

«По всей видимости, это будет отдельное исследование», — заявил он.

Он отметил, что «инфекция новая, на все вопросы сразу не ответишь».

По словам Гинцбурга, который поставил себе прививку от коронавируса ещё весной, он намерен через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител.

«Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через 4 месяца, у неё сохранился тот же титр антител. Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадёт, но нет. Поэтому я решил, что раньше чем через год не буду смотреть титр антител», — добавил он.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить