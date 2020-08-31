В Родительском комитете дали рекомендации в преддверии учебного года

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Кирилл Горшенин
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец в беседе с RT рассказала о мерах поддержания иммунитета школьников в учебный период.
В Родительском комитете дали рекомендации в преддверии учебного года
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Волынец напомнила о важности двигательной активности для физического развития и укрепления иммунитета детей.

«Ребёнка нужно обязательно отдать в спортивную секцию, пусть это будет не профессиональный спорт с олимпийскими медалями. Можно в школе перед началом уроков делать зарядку. Я дала классным руководителям на вооружение это правило: делать зарядку хотя бы десять минут в начале первого урока. Но этого будет недостаточно, поэтому родители должны найти то, что ребёнку будет по душе, и записать его в секцию, где он себя найдёт. Это поможет не только сохранить здоровье, но и лучше учиться», — рассказала она.

Эксперт добавила, что физическая активность полезна не только для здоровья ребёнка, но и для повышения его успеваемости в школе.

Другим важным для здоровья ребёнка фактором, по словам Волынец, является правильный выбор одежды в соответствии с погодными условиями.

«Многие родители, чтобы обезопасить своих детей от простуды, начинают их слишком тепло одевать. Таким образом нарушаются нормальная терморегуляция, иммунитет. В итоге дети потеют и ещё быстрее простужаются. Ребёнка нужно одевать в соответствии с погодой и не надевать лишнего», — объяснила председатель Национального родительского комитета.

Волынец также призвала родителей рассказать школьникам о мерах индивидуальной защиты в период коронавируса, при этом напомнив о вреде чрезмерного использования санитайзеров. 

«Если родители настаивают, чтобы дети как можно чаще пользовались санитайзерами, мыли руки, нужно давать с собой в школу увлажняющий крем для рук. Руки сушатся, оттого что их слишком часто обрабатывают растворами, на руках могут появляться микротрещины», — подчеркнула эксперт.

Ранее Минздрав призвал родителей не забывать о рисках распространения коронавирусной инфекции в новом учебном году и проинформировать школьников об опасности COVID-19.

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