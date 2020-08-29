«Нужно подходить творчески и в контакте с медиками»: Путин о мерах по борьбе с коронавирусом в школах

К применению мер по борьбе с распространением коронавируса в учебных заведениях нужно подходить творчески, в контакте с медиками. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Сергею Брилёву. По его словам, специалисты говорят о необходимости гибкого подхода к учебному процессу. Кроме того, глава государства рассказал о позиции Москвы по ситуации в Белоруссии.