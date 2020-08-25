Минпросвещения не намерено переносить начало учебного года

Новый учебный год в России традиционно начнётся 1 сентября, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, проведена работа, чтобы процесс учёбы протекал при полной защите здоровья всех, кто с ним связан.

Там отметили, что информация доведена до педагогической и родительской общественности, а «разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение».

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил министру просвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемиологической ситуации.

В профильном министерстве заявляли, что каждый регион самостоятельно примет решение о формате проведения школьных линеек.