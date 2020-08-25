В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемиологической ситуации.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года», — приводит РИА Новости текст его предложения.

По мнению Власова, инициатива позволит избежать «взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру».

Ранее в столичном Департаменте образования и науки заявили, что линейки в школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных будут организованы классные часы.