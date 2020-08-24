Онищенко дал рекомендации по подготовке детей к школе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал учащихся сделать прививки от гриппа и тщательнее следить за своим здоровьем.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Во-первых, не паниковать. Во-вторых, с хорошим настроением прийти. В-третьих, надо попросить всех наших школьников, хотя за них и решают родители, привиться от гриппа. В этом году чуть раньше, обычно во второй половине сентября, а тут прямо с начала», — сказал он.

Онищенко отметил, что в случае появления симптомов гриппа или ОРВИ подросткам стоит обратиться за помощью к специалистам или рассказать о своём недомогании родителям.

«Всем детям — я прежде всего обращаюсь к ним — не надо забывать: у нас четвёртой четверти не было, мы не ездили на море, в лагеря загородные. Мы в основном провели время в городе, что не очень хорошо с точки зрения восстановления сил после тяжёлого учебного года. Я бы попросил их заняться витаминизацией, не забывать об утренней зарядке, с большим вниманием относиться к своему здоровью, это особенно касается старших школьников. Если есть какое-то недомогание, лучше обратиться к врачу, к маме, к папе», — посоветовал Геннадий Онищенко.

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