Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

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Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября.
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Президент заявил, что необходимо предпринять всё возможное для исполнения требований санитарных врачей.

Говоря о защитных масках в школах, российский лидер отметил, что «иногда это и тяжело».

«Для преподавателей это непросто. Мы должны всё это понять», — цитирует ТАСС Путина.

Он сообщил, что «дети будут учиться очно, студенты — очно».

«Но и здесь, я думаю, справедливыми являются требования специалистов, которые заключаются в том, что нужно подходить гибко к образовательному процессу. То есть нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — заявил президент.

Ранее Минпросвещения заявило, что новый учебный год в России не будет переноситься и традиционно начнётся 1 сентября.

Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.

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