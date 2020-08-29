Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября.

«Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Президент заявил, что необходимо предпринять всё возможное для исполнения требований санитарных врачей.

Говоря о защитных масках в школах, российский лидер отметил, что «иногда это и тяжело».

«Для преподавателей это непросто. Мы должны всё это понять», — цитирует ТАСС Путина.

Он сообщил, что «дети будут учиться очно, студенты — очно».

«Но и здесь, я думаю, справедливыми являются требования специалистов, которые заключаются в том, что нужно подходить гибко к образовательному процессу. То есть нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — заявил президент.

Ранее Минпросвещения заявило, что новый учебный год в России не будет переноситься и традиционно начнётся 1 сентября.

Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.