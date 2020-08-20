Власти Московской области рассказали о мерах санитарной безопасности в школах
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», министр отметила, что сейчас эпидемическая обстановка позволяет открыть школы и начать учебный год. Главное — соблюдать меры безопасности.
Все помещения продезинфицируют перед открытием. И потом обработку будут проводить регулярно. Дезинфицировать будут классы, коридоры, столовые, туалеты и другие помещения. Также обязательным станет проветривание кабинетов.
Всем — и школьникам, и учителям — на входе будут измерять температуру.
«Если температура будет завышена, ребёнок до занятий допускаться не будет», — сказала министр.
Во всех школах Подмосковья введут кабинетную систему. Теперь за каждым классом закрепят кабинет. И учителя будут приходить к детям, а не наоборот, как это было раньше.
Во всех школах обязательным станет наличие антисептиков, масок, перчаток и приборов для обеззараживания воздуха.
«Учитель надевает маску только при индивидуальной работе с ребёнком. Если учитель стоит у доски, объясняет урок, маску надевать ему не нужно», — подчеркнула Каклюгина.
Остальные работники, особенно сотрудники пищеблока, должны носить маски постоянно. Всю еду будут готовить в перчатках.
Ношение средств индивидуальной защиты для детей необязательно.
Как сообщалось ранее, генеральный прокурор России Игорь Краснов взял на личный контроль вопросы готовности школ к 1 сентября.