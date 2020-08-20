Власти Московской области рассказали о мерах санитарной безопасности в школах

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах с 1 сентября.

Как сообщает телеканал «360», министр отметила, что сейчас эпидемическая обстановка позволяет открыть школы и начать учебный год. Главное — соблюдать меры безопасности.

Все помещения продезинфицируют перед открытием. И потом обработку будут проводить регулярно. Дезинфицировать будут классы, коридоры, столовые, туалеты и другие помещения. Также обязательным станет проветривание кабинетов.

Всем — и школьникам, и учителям — на входе будут измерять температуру.

«Если температура будет завышена, ребёнок до занятий допускаться не будет», — сказала министр.

Во всех школах Подмосковья введут кабинетную систему. Теперь за каждым классом закрепят кабинет. И учителя будут приходить к детям, а не наоборот, как это было раньше.

Во всех школах обязательным станет наличие антисептиков, масок, перчаток и приборов для обеззараживания воздуха.

«Учитель надевает маску только при индивидуальной работе с ребёнком. Если учитель стоит у доски, объясняет урок, маску надевать ему не нужно», — подчеркнула Каклюгина.

Остальные работники, особенно сотрудники пищеблока, должны носить маски постоянно. Всю еду будут готовить в перчатках.

Ношение средств индивидуальной защиты для детей необязательно.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор России Игорь Краснов взял на личный контроль вопросы готовности школ к 1 сентября.