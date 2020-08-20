Генпрокуратура поручила проверить готовность школ к 1 сентября

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов взял на личный контроль вопросы готовности школ к 1 сентября.
Генпрокуратура поручила проверить готовность школ к 1 сентября
  • РИА Новости

«В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура России поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во время проверки прокуроры «дадут оценку полноте выполнения органами власти и муниципалитетами мероприятий по подготовке объектов образования к началу нового учебного года, обоснованности выдачи заключений об их готовности, а также устранению выявленных недостатков».

В ГП отметили, что «особое внимание прокуроры уделят вопросам взимания с родителей учеников денежных средств, укомплектованности штата школ педагогами, наличия необходимой материально-технической базы и учебников, организации питания учащихся».

Также прокуроры «ориентированы на обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с учётом распространения коронавирусной инфекции, требований пожарной безопасности в зданиях школ и их антитеррористической защищённости».

Ранее заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве проводится бесплатное массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирус.

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