В Москве начали тестирование сотрудников учебных заведений на COVID-19
- АГН «Москва»
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«Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Уточняется, что обследование на COVID-19 пройдут около 180 тыс. человек.
«Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени», — сказала Ракова.
Ранее в Минпросвещения заявили, что вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах.