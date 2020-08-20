В Москве начали тестирование сотрудников учебных заведений на COVID-19

Короткая ссылка
В Москве проводится бесплатное массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирус. Об этом заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве начали тестирование сотрудников учебных заведений на COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что обследование на COVID-19 пройдут около 180 тыс. человек.

«Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени», — сказала Ракова.

Ранее в Минпросвещения заявили, что вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить