В Москве начали тестирование сотрудников учебных заведений на COVID-19

В Москве проводится бесплатное массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирус. Об этом заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что обследование на COVID-19 пройдут около 180 тыс. человек.

«Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени», — сказала Ракова.

Ранее в Минпросвещения заявили, что вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах.