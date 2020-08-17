Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
- РИА Новости
«Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, необходимость применения средств индивидуальной защиты — это вопрос, который зависит от эпидемиологической ситуации на местах.
«И он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне», — добавили в министерстве.
Ранее на горячей линии Минпросвещения ТАСС сообщили, что учителя в школах в новом учебном году должны будут носить маски.