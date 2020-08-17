Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

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Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили на горячей линии Минпросвещения.
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Там рассказали, что обязывать детей носки маски не будут.

«Но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае несоблюдения учителем такого требования родители вправе обратиться в администрацию школы.

Ранее в распоряжении RT оказалось письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором парламентарий предлагает обеспечить школьников и студентов средствами индивидуальной защиты. 

Как считает депутат, подобные меры помогут минимизировать риски распространения болезни в учебных заведениях, в которых активно взаимодействуют тысячи детей.

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