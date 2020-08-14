В Госдуме просят обеспечить школьников и студентов защитными масками

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить школьников и студентов, которые 1 сентября начнут учёбу, средствами индивидуальной защиты. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Госдуме просят обеспечить школьников и студентов защитными масками
  • РИА Новости

Депутат напомнил, что в России всё ещё выявляются новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», — написано в тексте обращения.

По мнению депутата, такие меры помогут минимизировать риски распространения болезни в учебных заведениях, в которых активно взаимодействуют тысячи детей.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить