В ОП заявили о важности традиционного формата обучения в школах

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о том, что новый учебный год планируют начать с 1 сентября в традиционном формате.

Волынец подчеркнула, что, по её мнению, дистанционное образование возможно как вспомогательное к основному.

«В случае, например, введения карантина, либо если ребёнок по каким-то причинам не может ходить в школу, либо ограниченные возможности, либо ребёнок — спортсмен. Также есть категория детей, которые, к сожалению, не успевают по полной программе... Допустим, у родителей дополнительно нет возможности обучать с репетиторами либо отдавать их на курсы, соответственно, в таком случае записаны уроки по всем стандартам образования, которые позволят этим детям ещё раз повторить пройденный материал», — добавила она.

Она также отметила, что в школе дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом, именно поэтому ещё очень важен именно традиционный формат получения образования.

«Именно социализирующая функция школы не менее важна, чем непосредственно образовательная. Поэтому, конечно же, родители России выступают категорически против тотального перехода на дистанционное обучение, и это вполне объяснимо», — заключила Волынец.

Ранее Кравцов сообщил, что новый учебный год планируют начать с 1 сентября в традиционном формате.