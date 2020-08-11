Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

В России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе совещания с правительством заявил российский лидер Владимир Путин.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробней, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый», — сказал глава государства.

По его словам, вакцина прошла все необходимые проверки.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о государственной регистрации первой вакцины против новой коронавирусной инфекции», — начал своё выступление министр здравоохранения России Мурашко.

Ранее в Минздраве заявляли, что ожидаемая дата регистрации вакцины от СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, — 12 августа.