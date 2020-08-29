Знать, чтобы помнить: историческая акция «Диктант Победы» пройдёт в России и 75 странах мира

3 сентября во второй раз пройдёт международная историческая акция «Диктант Победы». В ней смогут принять участие все желающие в России и ещё 75 странах мира. Миссия акции — привлечь внимание молодёжи к изучению истории Великой Отечественной войны. По словам организаторов диктанта, его вопросы построены так, чтобы мотивировать людей самостоятельно узнавать об этой трагической и вместе с тем героической странице истории нашей страны.

В начале сентября пройдёт вторая по счёту международная акция «Диктант Победы», призванная привлечь внимание к истории Великой Отечественной войны. Символичным для организаторов акции стало то, что в год 75-летия Победы диктант, помимо России, пройдёт ещё в 75 странах мира.

Помощь в существенном расширении географии оказали представители Россотрудничества.

По сути, «Диктант Победы» — это тест, состоящий из 25 вопросов на знание истории Великой Отечественной. На каждый вопрос даётся четыре варианта ответа. На весь тест отводится 45 минут. Победителями станут те, кто ответил правильно и быстро, набрав максимальное количество баллов за наименьшее время.

Участники акции «Диктант Победы» в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве, 2019 год

Десять победителей первого теста получили возможность в этом году попасть на Красную площадь, чтобы увидеть парад Победы. А выпускники школ, успешно решившие тест, получили дополнительный балл к ЕГЭ по истории в качестве индивидуального достижения, что немаловажно для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор федерального проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал RT, что, хотя в 2019 году акция была значительно менее масштабной, а времени на подготовку было намного меньше, первый опыт был очень успешным.

«Более 150 тыс. человек приняли участие — как офлайн, так и онлайн. Было открыто без малого 1400 площадок во всех регионах России и в 23 странах мира», — сообщил он.

Вопросы к грядущему диктанту готовят специалисты РГГУ совместно с Российским историческим обществом, а сами тесты поступят в регионы в зашифрованном виде за два часа до начала акции.

Говоря о миссии «Диктанта Победы», Хинштейн пояснил: «Нам важно, чтобы участникам акции, и в первую очередь молодёжи, было интересно узнать историю войны. Поэтому тесты и вопросы написаны не только с точки зрения энциклопедических познаний, а чтобы каждый из вопросов был побуждающим и мотивировал людей узнать дополнительную информацию: прочитать книгу, посмотреть фильм, поискать в интернете. Вопросы посвящены и истории, и героям, и полководцам, и литературе того времени, и знаменательным событиям. Это отчасти патриотическая «Что? Где? Когда?»

Ответственный секретарь оргкомитета «Диктанта Победы» Александр Хинштейн

В 2020 году участники акции для написания «Диктанта Победы» смогут предварительно зарегистрироваться на удобной для них площадке.

Главным местом проведения акции станет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве. А всего по стране будет организовано более 13 тыс. площадок. Некоторые из них будут располагаться в необычных локациях: в акватории Керченского пролива на фоне Крымского моста, на самой северной в мире АЭС — плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», в учебном морском отряде Сибирского округа Росгвардии на Байкале, на атомном крейсере «Пётр Великий», на склоне Эльбруса.

«Диктант Победы» можно будет написать и онлайн — на сайте диктантпобеды.рф. Однако при такой форме участия не будут засчитываться баллы для поступления в вуз. Ожидается, что в общей сложности в тестировании примут участие около 1 млн человек.

Мероприятие намерены провести у себя также региональные подразделения силовых структур, включая Минобороны, МВД и Росгвардию.

Акция «Диктант Победы», 2019 год

Организаторы сообщили, что в акции примут участие все страны бывшего СССР, народы которого вместе победили в Великой Отечественной войне.

«Мы очень рассчитываем, что в Белоруссии площадки будут открыты. В прошлом году она участвовала в акции, и надеемся, в этом году нынешние события никак не повлияют на её проведение, поскольку у всех сторон в этой стране отношение к войне должно быть единым. И это отчасти лакмусовая бумажка в понимании того, кто есть кто», — отметил Хинштейн.

Акция «Диктант Победы» организована по инициативе партии «Единая Россия» (в рамках федерального партийного проекта «Историческая память») совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Содействие в проведении акции оказывают Рособрнадзор, Россотрудничество, Минпросвещения и Российский союз ветеранов.

На территории России «Диктант Победы» пройдёт 3 сентября. Время начала акции для Москвы и часовых поясов от GMT+2 (Калининград) до GMT+8 (Иркутск) запланировано на 14:00 мск. В часовых поясах от GMT+9 (Якутия) до GMT+12 (Камчатка) диктант начнётся в 07:00 мск.