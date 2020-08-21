На Сахалине открывается интерактивная выставка о Великой Отечественной войне

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Интерактивная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» откроется в Южно-Сахалинске в августе.
На Сахалине открывается интерактивная выставка о Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Проект приурочен не только к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, но и к проведению Года памяти и славы в России, а также окончанию Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков.

Выставка будет работать с 29 августа по 11 октября 2020 года в Историческом парке «Россия — моя история».

Экспозиция выставки — более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века, которых «оживят» с помощью современных цифровых спецэффектов.

Как сообщила ранее НСН, Новосибирская область примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы».

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