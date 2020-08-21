На Сахалине открывается интерактивная выставка о Великой Отечественной войне
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Проект приурочен не только к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, но и к проведению Года памяти и славы в России, а также окончанию Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков.
Выставка будет работать с 29 августа по 11 октября 2020 года в Историческом парке «Россия — моя история».
Экспозиция выставки — более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века, которых «оживят» с помощью современных цифровых спецэффектов.
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