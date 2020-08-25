В Перми пройдёт исторический форум, посвящённый 75-летию Победы

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В Перми осенью состоится исторический форум, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
В Перми пройдёт исторический форум, посвящённый 75-летию Победы
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

Форум проходит на протяжении нескольких месяцев на самых разных площадках — в музеях и библиотеках, школах и вузах.

В рамках форума планируется проведение конкурсов, лекций и круглых столов, организация выставок, школьной научно-практической конференции, квест-игры и других мероприятий.

Главным событием форума станет научно-практическая конференция, которая состоится в ноябре в одном из университетов города.

Как сообщила ранее НСН, Новосибирская область примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы».

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